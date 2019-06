Il s’agit de mini espaces verts qui naissent en pleine ville sur des terrains en friche. Au total, quatre sont prévus dans le quartier pour créer une liaison verte de la place au canal.

Ce nouveau pocket parc, ou parc de poche en français, jouxte la ligne de chemin de fer. L’idée: verduriser un quartier qui en a bien besoin. “Le contrat de quartier durable Bockstael voulait vraiment végétaliser l’espace public et réhabiliter des friches qui n’étaient pas utilisées. Et ça se fait avec les habitants, ça s’est construit avec les habitants et ce pocket parc a été géré avec eux et sera géré par eux”, indique l’échevin bruxellois de la Participation citoyenne et de la Rénovation urbaine Arnaud Pinxteren (Ecolo).

L’installation d’un potager collectif y est notamment prévue. “Il était situé rue Léopold Ier qui a dû se déplacer. Et puis ce sera un espace de respiration avec du mobilier qui sera installé, pensé et conçu par les habitants pour répondre à leurs besoins”, explique l’édile écologiste. Le premier pocket parc se trouve déjà du Champ de l’Eglise. Deux autres vont bientôt être installés boulevard Bockstael et quartier Outre-Pont.

■ Reportage de Valérie Leclercq et Elodie Fournot.