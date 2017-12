Laeken: quatre quartiers deviendront des zones 30 en 2018

Quatre quartiers de Laeken deviendront des zones 30 en 2018, informe la Ville de Bruxelles dans un communiqué. Objectifs: limiter la vitesse dans les quartiers résidentiels et y augmenter la sécurité routière.

Il s’agit de quatre grandes zones: le quartier Marie-Christine, le quartier Bockstael- square Prince Léopold, le quartier Houba-Brugmann-de Smet de Naeyer et le triangle Houba-Sobieski-Heysel (voir ci-dessous). La Ville de Bruxelles travaille avec la zone de police Bruxelles-Ixelles pour y faire respecter la vitesse maximale. En outre, en collaboration avec la Secrétaire d’Etat, des radars répressifs seront installés.



Source: Ville de Bruxelles

« Les voitures doivent rouler doucement dans nos quartiers résidentiels. Grâce à l’instauration de ces zones 30, la qualité de vie et la sécurité routière vont augmenter. Cette mesure est le fruit d’une consultation des habitants par la Ville de Bruxelles. Ces nouvelles zones 30 sont dans la lignée de notre vision sur la mobilité et de faire participer les riverains dans des décisions à propos de leurs quartiers“, affirme Els Ampe (Open Vld) dans un communiqué.

Plusieurs rues de Laeken bénéficient déjà d’une limitation de vitesse à 30km/h. Elles seront étendues et formeront de plus grandes zones résidentielles. De nouveaux panneaux seront installés et de nouveaux marquages ainsi que des aménagements seront effectués afin de réduire la vitesse. Les grands axes ne feront pas partie des zones 30.

Photo d’illustration: Belga