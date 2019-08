Laeken : le toit du Palais 6 a pris feu à cause des feux d’artifice

À la suite du feu d’artifice qui se tenait à Laeken vendredi de 23H00 à 23H30, le toit du Palais 6 au Heysel a pris feu, a indiqué samedi matin le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Les spectateurs n’ont à aucun moment été en danger. Il n’y a pas eu d’évacuation du public.

C’est une fusée qui a dévié de sa course à cause d’un problème technique et qui a atterri sur le toit du Palais 6. Le vent et les conditions météorologiques ne sont pas en cause. Pour chaque feu d’artifice à Laeken, les pompiers font une analyse des risques en rapport avec la météo et assurent une présence préventive. Des pompiers sont perchés sur le toit du Palais 5 pour regarder où les fusées atterrissent et pour localiser d’éventuels dégagements de fumée. La fumée sur le toit du Palais 6 a été signalée à la fin de l’événement.

Le toit concerné est recouvert d’une matière synthétique qui s’est enflammée. Les pompiers, qui avaient une auto-pompe et une auto-échelle sur place de façon préventive, sont intervenus directement. Des renforts ont été appelés pour s’assurer d’arriver à bout du feu.

Les pompiers ont démonté 25 m2 de toiture par mesure de précaution. Les exploitants ont été appelés à tirer une toile sur le toit du Palais 6 pour se prémunir d’éventuelles infiltrations d’eau.

Le déroulement des Feux de Laeken ne sera pas interrompu. Le dernier feu d’artifice sera maintenu le vendredi 23 août.

Belga