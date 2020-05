La Ville de Bruxelles veut développer une vision d’avenir pour les intérieurs d’îlot de Laeken

La Ville de Bruxelles lance avec le Bouwmeester une étude sur les intérieurs d’îlot à Laeken. Objectif : aider à mieux “évaluer et anticiper les projets de densification résidentiels à venir.”, explique le cabinet de l’échevin bruxelloise de l’Urbanisme, Ans Persoons, dans un communiqué.

Le confinement a révélé le besoin de nombreux bruxellois en espaces extérieurs et espaces vers. “Cela montre que nous devons réfléchir attentivement à la façon dont nous voulons densifier la ville.”, commente Ans Peroons.

Les projets de densification résidentiels sont insuffisamment ambitieux et qualitatifs, estime-t-elle, et doivent davantage inclure des questions comme l’accessibilité à l’extérieur, la présence d’espaces verts, la garantie d’un bon équilibre entre vie privée et lien social. Les intérieurs d’îlot constituent un contexte idéal pour expérimenter de nouvelles formes d’habitat et tendre vers une ville durable, poursuit Ans Persoons.

L’étude proposée vise, non pas à établir un nouveau cadre réglementaire, mais plutôt “développer une vision globale avec une méthodologie clarifiant ce qui est souhaitable pour chaque type d’îlot identifié.” Les recommandations formulées doivent être considérées comme complémentaires au cadre réglementaire existant.

