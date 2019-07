La Ville de Bruxelles va activer son plan “Canicule”

Face aux fortes températures annoncées cette semaine (jusqu’à 38 degrés jeudi), la Ville de Bruxelles annonce la prochaine mise en place de son plan “Canicule”.

Ce plan est mis en place par la Ville de Bruxelles dès que la température grimpe au-dessus de 28 degrés. Ce qui sera largement le cas dès ce mardi (jusqu’à 32 degrés selon l’IRM). Ainsi, lorsqu’une vague de chaleur s’annonce, le CPAS de la Ville de Bruxelles propose aux personnes qui souffrent d’isolement, en situation de précarité ou de dépendance de téléphoner gratuitement au 0800 35 550 (pendant les heures de bureau). Les personnes malentendantes ou qui éprouvent des difficultés à parler peuvent également envoyer un fax au 02 218 32 48 ou envoyer un e-mail à info@lmdq.be

En outre, les équipes des Maisons de Quartier de la Ville de Bruxelles mettent en place des espaces d’accueil et vont au contact des personnes isolées ou défavorisées. Les équipes du CPAS assurent ainsi un contact régulier avec les personnes inscrites au numéro de téléphone ci-dessus, la distribution d’eau (cruche, gourde), le passage au domicile d’équipes formées pour veiller sur l’état de bien être des personnes visitées, et la vérification des conditions de vie et d’hébergement (aération suffisante, frigo, ventilateur, propreté générale du logement…).

En outre, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS) demande aux citoyens bruxellois d’également être attentif aux personnes plus fragiles. “Rien ne vaut un contact direct entre une personne et ses voisins pour s’assurer que tout va bien. Je compte sur la solidarité de la population bruxelloise”, a-t-il confié à nos confrères de Bruzz.

Gr.I. – Photo : illustration BX1