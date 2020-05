La Ville de Bruxelles souhaite des ‘rues à jeu’ cet été

Alors que la date de réouverture des frontières reste la grande inconnue du déconfinement, la Ville de Bruxelles enjoint ses habitants à faire la demande de ‘rues à jeu’ à travers la commune, afin d’organiser l’été à Bruxelles.

La Ville de Bruxelles enjoint les habitants, comités de quartier et associations à formuler ces demandes via un site Internet. Concrètement, le principe de ‘rue à jeu’ se traduit par le fermeture d’une rue à la circulation motorisée, à des horaires fixes et définis, à condition que l’artère réponde à une série de critères : faire partie d’un quartier principalement résidentiel, et ne pas être traversée par les transports en commun.

“Une fois la rue à jeu autorisée, c’est à vous de jouer. Il y a mille et une manières de réinventer et de se réapproprier sa rue pour jouer et se reposer : espaces de détente, jeux et activités de rue,… les perspectives ne manquent pas pour une belle saison réussie dans le respect des mesures sanitaires exigées pour notre bien-être à tou.te.s“, évoque Arnaud Pinxteren (Ecolo), échevin de la Participation citoyenne à la Ville de Bruxelles.

“Cette mesure permettra aussi aux familles de disposer d’espaces récréatifs en toute sécurité, étant donné que les Bruxellois risquent de passer l’été dans leur quartier“, conclut le bourgmestre, Philippe Close (PS).

ArBr – Photo : Belga