La Ville de Bruxelles présente son projet de rénovation pour le “Rempart des Moines”

La Ville de Bruxelles a présenté hier son projet de rénovation pour le “Rempart de Moines”. Il s’agira de 350 logements sociaux et moyens d’une à cinq chambres, comprenant des terrasses privatives et des jardins communs. Une nouvelle salle de sport, des espaces d’accueil pour seniors et pour la petite enfance, ainsi que des parkings vélos sont également prévus.

« Ces nouveaux logements modernes, écologiques et qui répondent aux attentes des habitants vont nettement améliorer la qualité de vie du quartier. Les habitants des actuels logement seront associés aux différentes phases du projet. La nouvelle salle de sport permettra à chacune et à chacun de continuer à profiter d’une infrastructure de proximité. Alors que la salle actuellement dans les bâtiments destinés à être démolis sera, elle, déplacée, recyclée ailleurs dans la ville » souligne Benoit Hellings, échevin du Climat et des Sports de la Ville de Bruxelles.

Le projet envisage la démolition des 314 logements sociaux existants en deux phases et la reconstruction de 350 nouveaux logements: 210 logements sociaux gérés par le Logement Bruxellois et 140 logements moyens gérés par la Régie Foncière de la Ville de Bruxelles.

Les types de logements seront variés : appartements d’une à cinq chambres à coucher. Des jardins communs et des terrasses privatives pour la plupart des grands appartements sont prévus.

De son côté, l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU) estime que « ce déni d’entretien et de rénovation conduit aujourd’hui le Logement Bruxellois et la Ville de Bruxelles à justifier la démolition comme « seule option envisageable ». Or, les raisons ayant présidé à ce choix sont toutes autres : il s’agit, d’une part, d’intégrer des logements moyens de la Ville de Bruxelles dans le nouveau projet et, d’autre part, de construire un parking de 400 places en sous-sol. » Il dénonce également « une opération de démolition-reconstruction énergivore » dans une période d’état d’urgence climatique.

La rédaction – Photo: Ville de Bruxelles