La Ville de Bruxelles présente son programme d’activités pour l’été

Les grands événements qui sont d’habitude organisés sur le territoire de la Ville de Bruxelles n’auront pas lieu cette année, à cause des mesures sanitaires imposées par la crise du coronavirus. C’est par exemple le cas des festivals comme le BSF ou Couleur Café, ainsi que des événements comme Bruxelles-les-Bains.

Mais la Ville de Bruxelles va quand même organiser de plus petits événements pendant ces mois estivaux, a annoncé l’échevine Delphine Houba (PS), en charge de la Culture, du Tourisme et des Grands événements sur BX1+. Des animations de rues et des petits concerts seront notamment organisés.

“A partir du 3 juillet, nous donnons rendez-vous aux Bruxellois au Vaux-Hall, dans le parc de Bruxelles. Le public pourra découvrir du théâtre, de l’art de rue, du cinéma en plein-air,… A partir de mi-juillet, il y aura de nombreux spectacle dans le centre, nous irons vers le public. Nous allons aussi organiser des animations dans les musées“, indique notamment Delphine Houba.

“Hello Summer va aussi revenir pour faire vivre la culture, dans différents endroits de la ville. Au mois d’août la programmation sera élargie avec des concerts et des collaborations avec certains festival. On ira aussi dans les quartiers. Toutes les mesures sanitaires seront respectées“, précise-t-elle également.

