La Ville de Bruxelles lance une enquête sur les intérieurs d’îlots pour étudier la densification urbaine

La Ville de Bruxelles lance une enquête en ligne pour étudier la densification urbaine des quartiers de Laeken. Le but, c’est de “mieux évaluer et anticiper les futurs permis soumis pour des projets de développement dans les intérieurs d’îlots à Laeken“, indique la Ville. Concrètement, il s’agit de veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’espaces verts et d’espaces extérieurs accessibles et garantir un lien entre vie privée et vie sociale dans ces quartiers.

Pour cette mission stratégique, la Ville de Bruxelles recherche une équipe d’architectes-urbanistes (avant le 25 mai 2020).

Rédaction, © Séverin Malaud/Ville de Bruxelles