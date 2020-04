La Ville de Bruxelles distribue des graines aux habitants pour réaliser leurs propres semis

La Ville de Bruxelles a proposé aux habitants de sa commune de s’enregistrer sur Internet pour recevoir des graines de légumes, de fleurs, de salades et du terreau pour réaliser des semis dans les jardins et sur les balcons, en cette période de confinement.

Le défi “Semons 1 000 graines” a été lancé le 15 avril dernier : les Bruxellois étaient invités à s’inscrire sur le site de la Ville pour recevoir l’un des kits de graines destinés à être plantés dans les jardins et sur les balcons de la capitale. Des graines de concombres, de bettes, de salades et de fleurs fournis par Bruxelles Environnement, la Ferme Nos Pilifs, Skyfarms et ParckFarm.

Des livreurs se sont attelés ce jeudi matin à la livraison de ces graines chez les 700 Bruxellois décidés à réaliser ces semis qui fleuriront dans les prochaines semaines. Un tutoriel est ensuite fourni, ce vendredi, pour montrer aux horticulteurs en herbe à développer leurs semis, qui devraient déjà dévoilés leurs premières feuilles d’ici une dizaine de jours.

■ Reportage de Marine Hubert, Yannick Vangansbeck et Pierre Delmée.