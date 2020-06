La subvention de la Cinematek sera augmentée pour faire face aux investissements futurs

En visite ce vendredi à la Cinémathèque royale de Belgique, David Clarinval, le vice-Premier ministre et ministre de la Politique scientifique, a indiqué qu’il augmentera la subvention de l’institution “afin d’encore mieux soutenir son fonctionnement et de l’aider à faire face au défi de la numérisation”.

Plus qu’un cinéma, la Cinematek s’occupe de la collecte, de la gestion, de la conservation et de l’exploitation du patrimoine cinématographique. Elle possède ainsi dans ses entrepôts (à Ixelles et à Namur) pas moins de 150.000 négatifs et copies de 71.000 films. Sa collection augmente chaque année de 2000 exemplaires.

“Son centre de documentation contient de son côté 55.000 livres, 700.000 photos et 3 millions d’articles de presse. On y trouve également des catalogues de festivals, des affiches, des scénarios de tournage, etc. Cela fait de la Cinematek l’une des institutions les plus importantes au monde pour l’histoire et la préservation du cinéma”.

Sa subvention sera augmentée de 250.000 euros, passant de 2,37 millions d’euros à 2,62 millions d’euros par an, pour permettre notamment de l’aider à faire face au défi de la numérisation.

A.V. – Photo: Belga