La Rome du 4e siècle, comme si vous y étiez

La maquette de Rome est de retour aux Musées du Cinquantenaire. Restaurée et numérisée, elle vous montre la ville de Rome à la fin du 4e siècle, comme si vous y étiez.

Sa restauration lui donne un éclat impressionnant. La maquette est extrêmement détaillée. Elle offre la représentation de tous les monuments de la ville à l’époque. Réalisée en plâtre et colorée par les étudiants de l’Ecole d’architecture de Bruxelles en 1950, “vous voyez la ville exactement telle qu’elle était à ce moment là“, explique la conservatrice du département Antiquité du Musée. On identifie tout ce qui fait la splendeur de Rome : le Panthéon, le Colisée, le grand cirque, autant de monuments autour desquels la ville s’est développée.

La visite est aussi virtuelle et immersive, grâce aux technologies d’aujourd’hui. Les monuments peuvent être examinés en trois dimension et il est même possible d’ pénétrer, en chaussant des lunettes virtuelles.

►Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Frédéric De Henau