La police encercle les manifestants d’Extinction Rebellion sur le boulevard Pacheco

La manifestation du mouvement Extinction Rebellion qui s’était déroulée jusqu’à présent dans le calme dans le centre de Bruxelles a désormais pris une autre tournure samedi en fin d’après-midi quand les activistes ont décidé de prendre la direction de la rue de la Loi après avoir rebaptiser la Tour des Finances en Resilience Tower.

Extinction Rebellion action at the Finance Tower in Brussels: Police now circling the participants. Come and bring your support if you can!!! #OurFuture #OurChoices #ExtinctionRebellion #climatechange #LoveandRage #ActNow #ClimateAction pic.twitter.com/8rjF44MS0i

— Extinction Rebellion Belgium (@XR_Belgium) June 27, 2020