La manifestation #stillalive déplacée au Mont des Arts le dimanche 6 septembre

Les acteurs du secteur de l’événementiel, de la culture et des arts se rassembleront le dimanche 6 septembre, de 15h00 à 17h00 au Mont des Arts à Bruxelles, afin de “faire valoir (leurs) droits” et réclamer davantage de soutien de la part des autorités. Initialement prévu sur la place Poelaert le 5 septembre, le rassemblement #stillalive, coordonné avec la ville de Bruxelles et la police, a été déplacé afin de permettre au grand nombre de participants prévu de manifester dans le respect des règles sanitaires.

La manifestation est un “cri de souffrance” et un appel à l’aide adressé aux autorités et au Conseil national de sécurité (CNS), qui “n’a pas eu un mot ou une once d’empathie pour nos secteurs”, selon Carl de Moncharline, l’un des co-organisateurs du rassemblement. “Toutes les performances artistiques à travers l’Europe ont été annulées, les festivals, les conférences et les expositions ont été postposés, les cinémas, les nightclubs, les théâtres et les musées ont fermé leurs portes, les productions de cinéma et de télévision sont suspendues. Quant aux artistes, il leur est actuellement impossible de travailler et donc, de gagner leur vie”, peut-on lire sur la page Facebook de l’évènement.

“Nous ne pouvons pas, six mois après le début de la période de confinement, empêcher les gens de nourrir leurs enfants”, ajoute M. de Moncharline. Les manifestants, qui, conformément aux règles sanitaires, seront divisés en bulles de 400 personnes et soumis à l’obligation du port du masque, représenteront dimanche les différents professionnels des secteurs de l’événementiel, de la culture et des arts, tels que les comédiens, costumiers, réalisateurs, photographes, régisseurs, ingénieurs du son, DJ’s, cuisiniers, etc.

Parmi les nombreux acteurs appelant au rassemblement, on retrouve notamment Bozar, le Fuse, le Théâtre Le Public, les cinémas Aventure et Palace, les festivals Dour et Les Ardentes, ainsi que de nombreux bars et organisateurs d’événements.

Belga – Photo/BX1