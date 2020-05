La gare centrale évacuée durant une heure suite à une alerte à la bombe

La gare centrale à Bruxelles a été évacuée lundi vers 17h00 à la suite d’une alerte à la bombe. Le trafic des trains et des métros a également été suspendu. Après un contrôle de la police, qui n’a rien révélé de suspect, tout est revenu à la normale vers 18h00.

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a reçu un appel anonyme, lundi vers 16h50, faisant peser une menace sur la gare centrale à Bruxelles, selon la police fédérale. Immédiatement, le trafic des trains et des métros a été suspendu et la police a fait procéder à l’évacuation du bâtiment. Une fouille approfondie a été effectuée avec un chien détecteur d’explosifs mais elle n’a rien donné. En conséquence, la gare a été rouverte vers 18h00 et le trafic des trains et métros a pu reprendre.

Belga