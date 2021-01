La fréquentation des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique baisse de 75%

Les pertes financières sont estimées à 4,7 millions d’euros.

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) ont enregistré en 2020 une baisse de 75% de leur fréquentation, avec 273.571 visiteurs contre 1,1 million en 2019, indiquent-ils dans un communiqué jeudi.

Sur le plan du personnel, s’il n’y “pas eu de licenciement massif“, les contrats CDD n’ont pas été renouvelés et les départs à la pension pas remplacés. “Le Musée a ainsi perdu 15 membres du personnel en un an, principalement parmi les effectifs de gardiennage et le ‘front office’. Le manque de gardiens du patrimoine, combiné aux mesures anti-Covid très contraignantes, ont conduit à limiter l’accès à certaines collections du musée“, ajoute le communiqué. Dans les prochains mois, un système d’ouverture en alternance devrait être mis en place. Par ailleurs, le Musée Fin-de-Siècle rouvrira le 26 mars et le Musée Old Masters proposera de son côté un circuit plus court.

Belga – Photo: Filip De Smet/Belga