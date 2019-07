La Foire du Midi pourrait déménager au Heysel l’année prochaine

Les travaux de la future station de métro Toots Thielemans, dont le début est prévu pour 2020, rendent difficiles le maintien de l’événement dans le centre de ville.

La question a été posée mercredi par Le Soir et le site d’information Bruzz assure quant à lui ce jeudi posséder la réponse: Oui, la Foire du Midi déménagerait pour les sept prochaines années au plateau du Heysel en raison des perturbations importantes que vont provoquer les travaux de la future station de métro Toots Thielemans. Nos confrères ont interviewé le président des forains bruxellois Patrick De Corte qui explique avoir un accord de principe avec la Ville en ce sens.

Contacté par nos soins, il confirme: ” Ce ne sera pas de gaieté de cœur, ni pour nous, ni pour la Ville. Cela fait des mois qu’on réfléchit à des alternatives pour rester au centre-ville, mais cela semble impossible car tout le monde ne pourra s’y retrouver. Or, on veut rester ensemble. On a reçu la garantie de la Ville de pouvoir revenir sept ans plus tard après la fin des travaux. Idéalement, on ne déménagerait évidemment pas”, explique Patrick De Corte

Aucune décision officielle

L’échevin bruxellois des Affaires économiques Fabian Maingain (Défi) avait réagi mercredi sur sa page Facebook après la parution de l’article du Soir. Sa porte-parole nous indique que sa position reste identique ce jeudi. “La Foire sera en effet concernée par les travaux du métro nord lors de deux phases ayant des impacts différents 2020-2023 et 2024-2027. Pour chacune de ces phases de travaux nous recherchons des solutions adéquates pour maintenir la Foire. Notre priorité est le maintien de la Foire dans son écrin actuel. Nous comptons sur la Région Bruxelloise pour trouver une solution qui permettra aux forains de maintenir leur activité dans leur quartier historique des Marolles”, explique-t-il.

J. Th. – Photo: Belga/Nicolas Maeterlinck