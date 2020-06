La Bourse brillera bientôt comme un sou neuf

Le gouvernement bruxellois a approuvé la proposition du secrétaire d’Etat à l’Urbanisme, Pascal Smet (one.brussels), d’octroyer 5,5 millions d’euros pour la rénovation du bâtiment de la Bourse et du musée « Bruxella 1238 ».

Pour rappel, la Bourse doit être transformée en musée de la bière au printemps 2023. « Tout le monde connais désormais le projet de temple de la Bière. Mais le travail de restauration du patrimoine, abrité dans ce bâtiment, s’annonce exceptionnel, explique Pascal Smet. Nous avons dégagé des moyens importants pour cela. Car en redonnant vie à la Bourse nous couronnons les nombreuses années de travail pour redonner le centre-ville aux Bruxellois. Après le piétonnier, la place de la Bourse, la place Fontainas verdurisée et la place De Brouckère, nous allons maintenant redonner au bâtiment de la Bourse sa grandeur d’origine et le rendre accessible à tous.”

►Début des travaux à la Bourse : le chantier de restauration devrait se terminer au printemps 2023

Grâce aux moyens que la Région bruxelloise dégage, des éléments originaux comme les façades, les espaces intérieurs et les ornements du bâtiment pourront être rénovés. Ainsi, la grande salle au rez-de-chaussée et les salons les plus importants aux étages seront restaurés en respectant les couleurs et la finition du plan originel.

La rénovation entière du site archéologique « Bruxella 1238 », sous la rue de la Bourse, fait également partie intégrante du projet. Le site rénové, comprenant la sépulture du Duc Jean Ier de Brabant sera accessible via le bâtiment de la Bourse, de sorte que la rehausse du toit du musée disparaît et que la rue de la Bourse sera également réhabilitée.

Après les travaux de rénovation, le bâtiment de la Bourse sera un bâtiment accessible. La nef centrale se transformera en une galerie reliant la place de la Bourse à la Rue au Beurre, qui mène à la Grand Place. Cette galerie pourra également recevoir des expositions.

Aux étages supérieurs, il y aura un centre d’expérience de la bière belge.

V.Lh. – Photo: Projection Beliris