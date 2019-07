La baignade dans l’étang du Bois de la Cambre est annulée

La baignade en plein air prévue ce week-end à l’étang du Bois de la Cambre, une semaine après la première expérience aux étangs de la Pede, est finalement annulée, annonce l’association Pool is Cool dans Le Soir.

Les fortes chaleurs de ces derniers jours ont finalement eu raison de l’initiative de l’association Pool is Cool, qui milite pour un plus grand nombre de lieux de baignade dans la Région de Bruxelles-Capitale. En collaboration avec Bruxelles-Environnement, Pool is Cool a en effet organisé cet été trois week-ends de baignade en plein air dans des étangs de la capitale. Le prochain week-end devait se dérouler ces samedi et dimanche à l’étang du Bois de la Cambre.

Mais selon Le Soir, les analyses de l’eau par Bruxelles-Environnement confirment une forte concentration de bactérie e.coli et un faible taux d’oxygène. Il a donc été décidé d’annuler la baignade prévue ces 27 et 28 juillet. Près de 900 personnes s’étaient inscrites pour ce week-end dans l’eau.

Les organisateurs indiquent toutefois au Soir que ce week-end pourrait être reporté aux 10 et 11 août.

En attendant, Pool is Cool espère retrouver une eau de qualité à l’étang des Pêcheries à Watermael-Boitsfort, pour la prochaine session de baignade en plein air, prévue les 3 et 4 août. Pour rappel, les nageurs inscrits pourront se baigner par groupe de 50 maximum et ce, durant 30 minutes. La première édition aux étangs de Pede avait réuni prés d’un millier de personnes (vidéo).

Gr.I. – Photo : Belga