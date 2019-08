La 13e édition du festival Classissimo a démarré, découverte avec Eliane Reyes

La 13e édition de Classissimo, festival dédié à la musique classique, se déroule jusqu’au 10 août au Théâtre du Parc à Bruxelles.

Cette année, le festival proposera une nouvelle fois une programmation éclectique et majoritairement belge : 80% de l’affiche se composera d’artistes de chez nous. On y retrouvera entre autres les sopranos belges Cécile Lastchenko et Julie Mossay, la pianiste Eliane Reyes, de jeunes artistes de Chapelle Musicale Reine Elisabeth, l’Ensemble Kheops , le quatuor à cordes MONA, le pianiste Abdel Rahman El Bacha ou encore le flûtiste Marc Garuwels et Roby Lakatos.

Prix des places : 18 euros en prévente et 18 euros sur place. Le pass est à 62 euros. Gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans.