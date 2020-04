Karine Lalieux sur les visites dans les maisons de repos : “Il n’y a pas assez de tests de dépistage”

Karine Lalieux (PS), présidente du CPAS de la Ville de Bruxelles, demande que le travail des acteurs de terrain soit reconnu et indique que les visites dans les maisons de repos ne sont pas encore pour tout de suite.

“Depuis la déclaration malencontreuse de la Première ministre, nous travaillons avec les acteurs, avec les fédérations pour trouver un accord équilibré, pour ouvrir un peu nos maisons de repos, mais seulement dans certaines conditions, notamment une garantie de sécurité pour nos aînés et le personnel des maisons de repos”, rapporte la présidente du CPAS bruxellois, avant de s’interroger sur les récentes déclarations du ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) dans la presse écrite concernant une future circulaire destinée à encadrer les visites dans les maisons de repos : “Je regrette sa sortie. Le travail présenté est un travail collectif, et ce qu’il a fait est une récupération politicienne. Dire qu’on fait mieux qu’en Wallonie… On n’en sait rien. Je demande qu’on fasse confiance aux acteurs et qu’on reconnaisse que depuis dix jours, ce sont les acteurs de terrain, les fédérations des maisons de repos et les médecins généralistes qui travaillent à la rédaction de cette circulaire et ce n’est pas M. Maron”.

“Pas de visite dans les chambres”

Concernant ces visites dans les maisons de repos, Karine Lalieux estime pour sa part qu’elles ne peuvent se faire qu’en cas de dépistage complet de tous les occupants et travailleurs des maisons de repos. “Il n’y a pas assez de tests de dépistage pour les occupants des maisons de repos et le personnel. On ne sait pas quand certains tests manquants vont arriver. Et si tout le monde n’est pas testé, cela ne sert à rien d’envisager des visites”, estime Karine Lalieux. “Concernant le nombre de tests, je pense qu’on a mal fait les calculs au départ car on n’a pas pris en compte le personnel engagé ou les nouveaux aînés installés”.

“Si le dépistage est fait dans les maisons de repos, on estime que cela ne doit pas se faire avant le 4 mai, et seulement si le personnel nécessaire est présent et si toutes les mesures de sécurité (masques, plexiglas, gel…) sont prises”, ajoute la présidente du CPAS de la Ville de Bruxelles. “Les visites ne se feront de toute manière pas dans les chambres, mais dans des pièces spécifiques, très aérées. De préférence dans un jardin, dans un réfectoire, en respectant la distanciation sociale”.

Karine Lalieux en a également profité pour demander au gouvernement fédéral que les revenus d’intégration sociale puissent être augmentés grâce à une prime, permettant ainsi aux bénéficiaires de ces allocations de ne plus vivre “en dessous du seuil de pauvreté”, “surtout en ces temps de crise”. “Le fédéral doit faire un effort pour les CPAS également et rembourser 90% de ces revenus”, demande encore l’ex-députée fédérale.

■ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu.