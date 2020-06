Journée mondiale du réfugié : rassemblement de 300 personnes place du Luxembourg

Quelque 300 manifestants, selon les organisateurs, se sont rassemblés samedi dès 14h00 sur la place du Luxembourg à Bruxelles, à l’occasion de la Journée mondiale du réfugié. Ils ont tenu à rappeler, reprenant le slogan des récentes manifestations contre les violences policières à l’encontre des Afro-Américains aux États-Unis, que “la vie des sans-papiers compte” aussi.

Les manifestants ont scandé “régularisation”, appelant les pouvoirs publics à légaliser le séjour en Belgique de nombreux sans-papiers.

“On a respecté la loi, on a présenté plusieurs fois une demande d’asile et vu la guerre dans notre pays d’origine, il n’y a pas de possibilité de retour pour nous“, a déclaré à Belga samedi Abdul-Azim Azad, porte-parole du Collectif des Afghans sans-papiers.

“Les autorités politiques belges ne peuvent pas continuer à ignorer notre existence dans ce pays“, a souligné le Collectif des sans-papiers de Belgique, formé par plusieurs associations et collectifs de soutien aux sans-papiers et qui a organisé la manifestation. “L’heure est venue de décider une régularisation des sans-papiers. Aujourd’hui, des milliers d’entre eux ne vivent que grâce à la générosité et à la solidarité des hébergeurs.”

Les participants ont encore dénoncé l’exploitation des travailleurs sans-papiers et ont appelé à faire disparaître les centres fermés pour demandeurs d’asile.

“Ces cinq dernières années, la politique d’asile et de migration en Belgique a creusé un fossé entre les Belges et a exacerbé le racisme et les violences policières. Et pendant la crise du coronavirus, les sans-papiers se sont retrouvés dans l’angle mort des décideurs politiques“, dénonce encore la Coordination des Sans-papiers de Belgique.

La manifestation a été tolérée par l’autorité communale. Pour respecter les mesures sanitaires, elle est restée statique et les participants ont porté un masque.

Un mouvement d’extrême-droite s’oppose à la manifestation

Une petite dizaine de personnes se sont retrouvées samedi, vers 13h00, devant la statue de Léopold II sur la place du Trône à Bruxelles, à la suite d’un appel du mouvement politique d’extrême droite Nation.

Nation estime que le rassemblement organisé par la Coordination des Sans-papiers de Belgique à 14h00 sur la place du Luxembourg à Bruxelles “ne devrait pas avoir lieu car il rassemble des personnes en séjour illégal qui devraient normalement être arrêtées et envoyées en centre fermé“.

Il a également affirmé avoir choisi d’être présent sur la place du Trône pour protéger la statue de Léopold II qui risque d’être “une nouvelle fois la cible d’extrémistes de gauche“. La statue a récemment été vandalisée en raison du fait qu’elle représente une époque où la Belgique a exploité la population congolaise.

Samedi, la police a immédiatement rappelé aux quelques sympathisants d’extrême droite présents que leur rassemblement n’avait pas été autorisé. Ils se sont donc tenus à distance et ont simplement déposé des fleurs aux pieds de la statue.

Belga – Photo : Capture d’écran Facebook