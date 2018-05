Journée internationale de Star Wars : le bourgmestre de Bruxelles remet les clés de la Ville au côté obscur de la Force

La Ville de Bruxelles se trouve provisoirement entre les mains de Dark Vador et de l’Empire. Le personnage de la saga Star Wars a reçu vendredi les clés de la Ville des mains du bourgmestre Philippe Close (PS). Le transfert a eu lieu dans le cadre de la journée internationale de Star Wars, fixée au 4 mai, et de l’exposition en cours au Palais 2 au Heysel, “Star Wars Identités”.

“J’espère que les Bruxellois ne me blâmeront pas trop mais je vais me battre pour récupérer les clés“, a plaisanté le bourgmestre Philippe Close. “C’est naturellement symbolique, nous sommes très heureux d’accueillir l’exposition ‘Star Wars Identités’. C’est aussi un clin d’oeil pour montrer que nous sommes une ville dynamique qui a de l’humour.” Avant que Dark Vador et ses soldats Stormtroopers ne reçoivent les clés de Bruxelles, ils ont quelque peu paradé dans la ville et sur la Grand-Place, ce qui a attiré les regards et les selfies. “Ce sont des histoires que tout le monde connaît et qui marquent nos vies“, a poursuivi Philippe Close. “Lors de l’exposition, vous devez aussi choisir un côté (de la Force) et un personnage, et nous voyons que beaucoup d’enfants choisissent le côté obscur. Peut-être devrions-nous nous poser des questions“, s’est encore amusé le bourgmestre. L’exposition interactive se déroule jusqu’au 2 septembre au Palais 2 de Brussels Expo. (Belga)

■ Images et interview de Nicolas Franchomme.