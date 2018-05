Journée de lutte contre l’homophobie : une marche et une fresque pour Ihsane Jarfi à Bruxelles

Une marche silencieuse de commémoration en hommage à Ihsane Jarfi, victime d’un meurtre homophobe en 2012, a été organisée ce jeudi dans les rues de Bruxelles, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre l’homophobie.

Plusieurs événements ont lieu ce jeudi pour rendre hommage à Ihsane Jarfi : une marche silencieuse a été organisée dans le centre de Bruxelles afin de dénoncer l’intolérance, les discriminations et l’homophobie ; une fresque représentant “le portrait fier et serein” d’Ihsane Jarfi a été dévoilée dans la rue Saint-Christophe ; et une soirée de bienfaisance est lancée ce jeudi à Bozar, durant laquelle plusieurs oeuvres d’art vont être vendues aux enchères au profit de la Fondation Ihsane Jarfi, qui lutte contre l’homophobie.

Ces événements ont été organisés dans le cadre du Pride Festival, festival dédié à la communauté LGBTI+ qui propose cette année des activités autour du thème “changement local et politique locale”. Le point d’orgue du festival sera notamment la Belgian Pride qui s’étend désormais sur quatre jours, de jeudi à dimanche, avec en prime la Pride Parade prévue ce samedi dans le centre de Bruxelles.

■ Duplex d’Aline Jacobs et Thierry Dubocquet.