“J’ai décidé en extrême urgence de suspendre deux enseignants particulièrement incriminés”, réaction du recteur de l’ULB

Le recteur de l’ULB, Yvon Englert a publié sur son compte Facebook une vidéo de 2minutes30 en réaction aux différents cas de harcèlement qu auraient lieu en sciences dentaires de l’ULB sur le Campus Erasme à Anderlecht.

“Comme Recteur, je me dois de garantir le bien-être de nos étudiantes et de nos étudiants.

C’est pourquoi j’ai pris la décision d’engager une procédure disciplinaire, qui est bien entendu menée à charge et à décharge, dès ce mardi. Elle fera toute la lumière sur les faits incriminés.

J’ai également décidé en extrême urgence de suspendre deux enseignants particulièrement incriminés. Cela ne préjuge évidemment pas de l’issue de la procédure disciplinaire mais devrait permettre de ramener de la sérénité et cela est particulièrement important en session d’examen.

En complément, nous prendrons très rapidement des mesures structurelles pour permettre que de tels agissements ne se reproduisent pas. Je sais que la Faculté y travaille déjà et la Doyenne a et aura tout mon support pour ce faire”, explique le recteur.

Lundi, la RTBF révélait une enquête réalisée par le bureau des étudiants en médecine qui dénonçait des cas de harcèlements graves subi par des étudiants. Plusieurs professeurs ainsi que des assistants exerceraient des pressions psychologiques, frapperaient même parfois. “En BAC 3 (la 3e année d’étude), 60% des étudiants interrogés déclarent avoir “souvent” été victimes de mauvais traitements.” peut-on lire sur le site de la RTBF.