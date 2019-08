Incendie sur le boulevard Emile Jacqmain : le bâtiment n’est toujours pas stable

Un expert a été désigné pour tenter de déterminer les causes de l’incendie qui a détruit un immeuble du boulevard Emile Jacqmain à Bruxelles durant la nuit de dimanche à lundi, a déclaré Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles. Actuellement, il est toutefois encore impossible d’effectuer des investigations compte tenu de l’instabilité de la bâtisse.

“Un expert en incendie a été désigné et le laboratoire de la police fédérale doit également descendre sur les lieux”, a déclaré Willemien Baert. “Il faudra néanmoins attendre un peu car le bâtiment n’est pas stable. Il a été tellement endommagé qu’il y a un risque d’effondrement. Un ingénieur de la Ville de Bruxelles doit d’abord en vérifier la stabilité. Ce n’est que lorsqu’il aura donné son feu vert que l’expert et le laboratoire pourront commencer leurs recherches”, a expliqué la porte-parole du parquet de Bruxelles.

Ancien / Voormalige 'Cotton Club': boulevard Emile Jacqmainlaan.FR/ Le bâtiment était à l'abandon depuis quelques… Publiée par Comité Alhambra sur Lundi 5 août 2019

Lundi vers 3h18, les pompiers de Bruxelles ont été appelés pour un incendie dans un bâtiment de quatre étages avec mansardes situé boulevard Emile Jacqmain à Bruxelles. Les occupants des maisons voisines ont été évacués et aucune victime n’est à déplorer. Les pompiers ont maîtrisé l’incendie et ont pu éviter une propagation du feu vers d’autres bâtiments. Toutefois, une légère reprise du feu a été constatée lundi matin et les pompiers ont dû intervenir une seconde fois. Mais l’incendie est à nouveau éteint.

Son origine est encore inconnue. La priorité est actuellement de stabiliser la structure du bâtiment car il existe un risque d’effondrement suite aux dégâts subis.

Avec Belga – Photo : Facebook Comité Alhambra