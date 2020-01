Inauguration de statues de Julien Assange, Chelsea Manning et Edward Snowden place de la Monnaie

Les trois statues de bronze de l’artiste italien Davide Dormino qui représentent Julian Assange, Chelsea Manning et Edward Snowden sont exposées depuis ce mercredi après-midi place de la Monnaie, renommée symboliquement “place Julian Assange”.

Elles resteront visibles à cet endroit pendant trois jours. Le Comité Free Assange Belgium et le groupe Belgium4Assange ont fait de ce mercredi une journée de soutien dédiée à liberté d’expression et d’information qu’ils ont appelée l’Assange Day. A l’approche de l’audience au Royaume-Uni où sera étudiée la demande d’extradition du fondateur du site WikiLeaks Julian Assange vers les Etats-Unis, les collectifs plaident pour sa libération.

Carta Academica, une organisation regroupant des universitaires engagés, a remis, entre 11h00 et 13h00 au Palais des Académies à Bruxelles, un Academic Honoris Causa aux lanceurs d’alerte Julian Assange, Chelsea Manning, Sarah Harisson et Edward Snowden. Diverses personnalités sont intervenues pendant la cérémonie, parmi lesquelles le directeur de l’information de la RTBF Jean-Pierre Jacqmin, la présidente de la Ligue des Droits Humains Olivia Venet et le président et cofondateur de Mediapart Edwy Plenel.

Belga – Photo: Belga/Ophélie Delarouzée