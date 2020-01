Coronavirus : le patient suspect à Saint-Pierre souffre juste d’une grippe saisonnière

Le patient qui a été admis à l’hôpital Saint-Pierre de Bruxelles avec des symptômes faisant penser au coronavirus, souffre en réalité d’une grippe, indiquent samedi la ministre de la Santé Maggie De Block et l’hôpital.

“Un diagnostic de grippe saisonnière normale a été établi pour ce patient”, indique la ministre samedi. “Nos services suivent la situation en permanence afin de pourvoir intervenir immédiatement et informer la population si nécessaire.”

L’hôpital avait dans un premier temps confirmé qu’un patient présentant les symptômes du coronavirus avait été admis et qu’il avait été isolé.

“Le diagnostic par analyse de sang vient d’être posé et il s’agit d’une grippe et non d’un coronavirus”, a finalement indiqué l’hôpital peu après 12h30. “La prise en charge s’est déroulée dans les règles de l’art avec mise en place immédiate de toutes les précautions nécessaires pour éviter une contamination du personnel et des autres patients.”

Source et image: Belga