Hello Summer s’installe au square Ambiorix dès jeudi

Dernier jour pour Hello Summer à la Cité administrative, au pied de la colonne du congrès. L’événement estival itinérant de la Ville de Bruxelles qui remplace Bruxelles-les-Bains déménage.

Prochaine destination : le square Ambiorix, dès jeudi prochaine 8 août et pour tout le week-end. Hello Summer posera ensuite ses parasols à la place Peter Benoit à Neder-Over-Heembeek du 15 au 18 août et, enfin, au square Léopold à Laeken du 22 au 25 août.

