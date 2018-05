Hamza Fassi-Fihri : “Cette accélération des travaux sur le piétonnier, c’est une farce”

Hamza Fassi-Fihri (cdH), député bruxellois, vice-président du cdH et conseiller communal à la Ville de Bruxelles, a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview, ce jeudi.

Il a notamment évoqué la décision de la Ville de Bruxelles d’attaquer devant la justice de l’Union Européenne une réglementation européenne sur les normes de pollution des véhicules motorisés. « Je soutiens la démarche. Cela prouve que les autorités publiques se rendent compte que dans tous les domaines d’action, on doit aller dans la même direction : améliorer la qualité de vie et donc la qualité de l’air », estime-t-il. Hamza Fassi-Fihri a également une idée pour améliorer la qualité de l’air sur le territoire de la Ville de Bruxelles : « Nous souhaitons que le ramassage scolaire soit relancé lors de la prochaine législature à Bruxelles ».

Le conseiller communal bruxellois est par contre moins enthousiaste quant aux récentes décisions autour du piétonnier : « Ce piétonnier est un échec pour cette majorité. Cette accélération des travaux, c’est une farce », explique-t-il. « On n’a pas voulu entendre et voir les cris d’alarme des citoyens et des commerçants, qui souhaitaient une concertation ».

Enfin, Hamza Fassi-Fihri est revenu sur le dossier du retrait de l’avortement du code pénal : « Nous acceptons de sortir l’avortement du code pénal lorsqu’il est le choix de la femme et en-deça de 12 semaines, mais nous ne voulons pas allonger la période au-delà de 12 semaines », explique le député bruxellois. « Il ne faut pas faire culpabiliser les femmes qui souhaitent avorter », ajoute-t-il.

