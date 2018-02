Grève de la STIB : comment vous informer demain sur les perturbations

De “fortes perturbations” sont à prévoir lundi sur le réseau de la Stib, a averti samedi la société de transports en commun bruxelloise après le dépôt d’un préavis de grève par deux syndicats.

La Stib n’est toutefois pas en mesure de dire quelles lignes seront touchées par le mouvement de grève. “La Stib regrette les désagréments occasionnés et fera en sorte d’informer au mieux ses clients en ouvrant son Contact Center (070/23.20.00) dès 06h lundi matin. Le site internet www.stib.brussels, le site internet mobile et l’application STIB informeront également les voyageurs, tout comme la page Facebook (facebook.com/lastib) et le compte Twitter (@stibmivb)”, précise la société dans un communiqué. La CGSP et la CGLSB dénoncent divers problèmes opérationnels qui engendrent “un climat social néfaste” au sein de la société des transports en commun bruxelloise. Une réunion tenue vendredi matin entre la direction de la Stib et les syndicats n’a pas permis de débloquer la situation. Selon la Stib, une nouvelle réunion de conciliation est prévue lundi matin entre la direction et les organisations syndicales.

Les précisions en direct: Aline Jacobs et Marjorie Fellinger

avec Belga