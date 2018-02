Grève à la STIB : voici les lignes encore touchées ce lundi soir, le trafic sera à nouveau normal ce mardi

Depuis ce lundi matin, le réseau des transports en commun de la STIB est fortement perturbé en raison d’une grève menée par la CGSLB et la CGSP. Si la CSC, syndicat majoritaire, ne participe pas à ce mouvement de grogne, bon nombre de lignes restent particulièrement touchées ce lundi.

La STIB a refait un point sur les lignes actuellement touchées par ce mouvement de grève. Pour l’instant, une seule ligne de métro circule et plusieurs bus sont restés au dépôt. Voici les dernières informations émanant de la société bruxelloise de transports en commun :

Métro : seule la ligne 1 est exploitée, un métro y circule tous les quarts d’heure. Une navette-bus circule entre Simonis et De Brouckère.

Tram : les lignes 3, 4, 7, 19, 25, 39, 51, 55, 81, 82, 92, 93 et 94 sont exploitées.

Bus : les lignes 15, 21 (prolongé jusqu’à Brussels Airport), 29, 34, 36, 38, 43, 46, 48, 50, 53, 54, 60, 66, 71, 78, 87, 88, 89, 95 et le t-bus 94 roulent toujours. Les lignes 45, 59, 63 et 66 ne sont par contre plus exploitées.

Pour rappel, les lignes sont dites “exploitées” quand plus de 50% des bus, trams et métros circulent sur les lignes citées.

► Lire aussi : La réunion entre syndicats et direction de la STIB se poursuit

La STIB propose aux travailleurs et étudiants touchés par cette grève de télécharger une attestation de perturbation à remettre à son employeur ou à son établissement scolaire : vous pouvez la télécharger en cliquant ici.

La CGSP et la CGSLB ont déposé un préavis de grève ce lundi pour dénoncer divers problèmes opérationnels qui engendrent “un climat social néfaste” au sein de la société des transports en commun bruxelloise. La CSC Services publics a, elle, choisi de ne pas suivre le mouvement. Suite à une réunion avec la direction, la grève ne se poursuivra pas au-delà de ce lundi soir : le trafic des transports en commun reviendra à la normale ce mardi.

■ Reportage de Martin Caulier et Charles Carpreau.