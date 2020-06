George Floyd projeté sur des lieux symboliques de Bruxelles

Ce samedi soir, des militants ont projeté le portrait de George Floyd sur différents lieux symboliques de Bruxelles.

“No Justice, No Peace. #BlackLivesMatter” (“Sans justice, Pas de paix”), pouvait-on lire samedi soir sur le Palais de Justice, la statue de Leopold II près du Palais royal ou même une camionnette de la police. Des militants bruxellois ont choisi des lieux symboliques pour projeter ce message de colère dans un contexte de protestations mondiales contre les violences policières et le racisme.

“Notre système judiciaire et nos forces de police sont racistes envers les personnes de couleur, c’est pourquoi nous avons choisi ces lieux pour diffuser le message. Nous devons également faire face à l’histoire de notre pays et réaliser qu’un personnage comme Léopold II n’a pas sa place dans notre paysage de rue”, ont indiqué les militants du collectif Make Noise For Climate dans une déclaration anonyme.

L’action est un appel à participer au rassemblement Black Lives Matter de cet après-midi Place Poelaert où des milliers de personnes sont attendues.

A.V. – Photos: Make Noise For Climate