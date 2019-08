Foire du Midi : une centaine d’enfants malades invités pour une journée de fête

Près de 150 enfants malades ont été invités ce mardi pour une après-midi spéciale sur la Foire du Midi, en compagnie du parrain et de la marraine de l’événement, la chanteuse Typh Barrow et l’humoriste Kevin le Forain.

Les associations Justine For Kids, Smiles, Debout avec un handicap invisible, GESED et Bikers For Children, ont participé ce mardi à cette opération annuelle destinée à rendre le sourire à des enfants malades, et qui ne peuvent d’habitude pas profiter des joies de la foire, comme tous les autres enfants. Cela fait ainsi dix ans que l’événement est organisé chaque été.

Ils étaient une centaine à profiter des attractions, des croustillons et des gestes de solidarité des forains, qui se sont pliés en quatre durant près de trois heures pour faire profiter ces jeunes malades des joies de la foire. Le tout en compagnie de Typh Barrow et de Kevin le Forain, marraine et parrain de la Foire du Midi 2019.

■ Reportage de Pierre Beaudot et Béatrice Broutout.