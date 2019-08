Flowertime : plus de 30 artistes du monde entier fleurissent l’Hôtel de Ville de Bruxelles

L’Hôtel de Ville de Bruxelles est décoré de fleurs par plus de 30 artistes floraux issus du monde entier à l’occasion du Flowertime. Salle par salle, les visiteurs pourront découvrir les montages au fil du parcours floral dès 13h mercredi. L’évènement se tient du 14 jusqu’au 18 août.

Les montages floraux de 30 artistes venus du monde entier sont exposés à travers 13 salles de l’Hôtel de Ville de Bruxelles. La salle des mariages est par exemple recouverte d’orchidées blanches, tandis que l’entrée se fait via un impressionnant arc de fleurs réalisé à partir de 500 plantes de fuschias. Cette année l’évènement est dédié au thème “A World of Floral Emotions”. Au total, 13 pays sont représentés cette année, dont la Belgique, les Pays-Bas, la France, la Roumanie, l’Estonie mais aussi des pays plus lointains comme le Mexique, le Japon, l’Indonésie, la Chine ou les Etats-Unis. “L’idée a germé d’opter pour un harmonieux mélange de cultures. Habitués du Flowertime ou nouveaux venus feront la démonstration des dernières tendances florales et de la sensibilité de leurs pays respectifs”, indique le directeur général des Floraliën, Pieter Toebaert. Près de septante personnes au total mettent la main à la pâte à l’occasion de l’évènement, explique Karel Goethals, de l’association du Tapis de Fleurs de Bruxelles. “On ne les a pas comptées, mais je dirais qu’environ 100.000 fleurs ont été utilisées. Cela représente des jours de travail”, précise-t-il. Le parcours floral est accessible mercredi de 13h à 19h et du jeudi au dimanche de 10h à 22h. Les visiteurs noctambules pourront, en outre, profiter tous les soirs de 18h à 22h des prestations musicales du trio Jose Luis Montiel Moreno. Le Flowertime a lieu tous les deux ans, en alternance avec le Tapis de Fleurs de la Gran-Place de Bruxelles. L’évènement a été mis en place en 2013 conjointement par les organisateurs du Tapis de Fleurs de Bruxelles et les Floralies de Gand (Floraliën).

