Fête nationale : 100 000 personnes au défilé militaire et 2 000 visiteurs au Resto national

Sous le soleil, les festivités de la Fête nationale ont fait le plein ce dimanche dans les rues de Bruxelles.

Environ 100 000 personnes ont assisté ce dimanche au défilé de la Fête nationale dans le centre de Bruxelles, a indiqué la zone de police de Bruxelles Capital-Ixelles.

Le défilé a débuté vers 16h00 sur la place des Palais, en présence du roi Philippe et d’autres représentants de la famille royale. Cette année, de nombreux chars et autres véhicules historiques datant de la deuxième guerre mondiale ont participé au cortège et étaient également présents dans les rues du centre pour marquer le 75e anniversaire de la libération.

Les secouristes ont procédé à 156 interventions au total, dont 20 évacuations vers des hôpitaux, selon le bilan final communiqué lundi matin par Nancy Ferroni, la porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique.

Toujours vers 16h00, c’est le Resto National qui animait la Place du Jeu de Balle, dans les Marolles. 2 000 personnes ont ainsi commandé un repas de moules-frites pour célébrer ce 21 juillet, soit 300 de plus qu’en 2018. 250 repas pour les plus défavorisés ont également été distribués.

Cette cantine noire-jaune-rouge géante était accompagnée de spectacles musicaux typiquement belges. Avec, dès 20h00, un karaoké de chansons venues de Belgique pour couronner les festivités. 5 500 personnes étaient présentes pour ce karaoké géant.

Pour le feu d’artifice, la place était comble, mais les accès n’ont pas dû être fermés par la police, affirment les officiels.

