Festivités du 1er mai: la police conseille d’éviter certains endroits du centre ville

En ce jour férié pour la fête du Travail, plusieurs festivités sont organisées dans le centre de Bruxelles.

La police conseille donc d’éviter la place Rouppe et les environs (de l’avenue de Stalingrad à la rue du Midi), en raison, notamment, des manifestations qui auront lieu dans le courant de la journée.

Pour rappel, voici le programme des événements prévus:

• Un cortège se dirigera de la place Fontainas, via le boulevard Lemonnier, vers l’av. Stalingrad et ensuite vers la place Rouppe (14h – 15h).

• Un autre cortège se dirigera de la rue Dansaert, via la rue des Six Jetons, vers la place Fontainas et ensuite vers la place Rouppe (13h30 – 14h30).

• Un autre cortège venant de Saint-Gilles (parc de la Porte de Hal) se déplacera, via la rue Haute – place de la Chapelle – rue J. Stevens – rue des Minimes, vers la place Poelaert (11h30 – 13h).

• Ensuite un dernier cortège se déplacera avec le cortège précédent à partir de la place Poelaert, via la rue de la Régence, place Royale, Ravenstein, Cantersteen, boulevard de l’Empereur, place de la Chapelle, rue Haute, rue des Alexiens, place Fontainas, via le boulevard Lemmonier pour arriver à la place Anneessens (13h – 14h).