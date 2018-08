Le Festival du quartier des Libertés va lancer la réouverture du Cirque royal les 22 et 23 septembre

Le Cirque royal va rouvrir ses portes les 22 et 23 septembre prochains avec le Festival du quartier des Libertés, un festival gratuit et organisé par une association souhaitant mettre en avant la diversité culturelle de ce quartier, rapporte Le Soir ce mardi.

Après plus de quinze mois de travaux et de conflits juridiques, le Cirque royal va enfin rouvrir ses portes en septembre. Le Festival du quartier des Libertés sera le premier événement de la salle de spectacle, les 22 et 23 septembre, grâce à l’appui de la Ville de Bruxelles. Ce festival gratuit et ouvert à tous est organisé par le quartier des Libertés, association décidée à mettre un coup de projecteur artistique sur les activités de ces rues bruxelloises, aux abords du Cirque royal.

Selon Le Soir, qui dévoile les grandes lignes du festival, plusieurs artistes ont déjà accepté de parrainer bénévolement l’événement. Des groupes de musique, des sculpteurs ou encore des peintres et des associations seront installés dans les différentes salles du Cirque royal ainsi que dans la rue de l’Enseignement, qui sera fermée à la circulation jusqu’au samedi, 22 heures. Des ambassadeurs du quartier seront également présents pour faire découvrir l’histoire des rues qui bordent le Cirque royal.

L’association de quartier espère, après cette première édition, pouvoir renouveler une telle organisation les années suivantes afin de mettre en avant la scène bruxelloise.

Gr.I. – Photo : illustration Belga