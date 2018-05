Un festival de whisky et spiritueux au musée Autoworld

Le musée Autoworld de Bruxelles accueillera du 1er au 3 juin le premier festival mettant à l’honneur le whisky et les spiritueux. Plus de 70 exposants seront présents.

L’événement s’adresse aux connaisseurs et amateurs de whisky, rhum, gin, vodka, tequila ou encore saké, mais aussi aux curieux. Quelque 120 stands de dégustations y seront installés, parmi lesquels des distilleries indépendantes. Les visiteurs du Belgian Whisky & Spirits Festival pourront aussi en apprendre davantage sur ces boissons et leurs secrets de fabrication grâce à 18 “masterclasses” animées par des experts. L’entrée ne sera accessible qu’aux personnes âgées de 18 ans ou plus.

Belga