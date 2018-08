Le festival Ars in Cathedrali célèbre Bach pour sa 7e édition

La cathédrale des Saints Michel et Gudule accueille comme chaque été depuis 7 ans le festival d’orgue “Ars in Cathedrali“. Des concerts sont programmés en juillet et en août. Au programme ce mardi soir : l’Art de la Fugue, oeuvre monumentale de Johann Sebastian Bach. Elle sera interprétée par Albrecht Koch. L‘organiste allemand est titulaire de l’un des orgues les plus fameux du monde, celui de Freiberg, en Saxe. Il fut construit en 1714 par le facteur allemand Gottfried Silberman, contemporain de Bach lui-même.

►Reportage de Christophe Durant et Frédéric De Henau