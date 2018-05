Le fédéral doit assumer ses responsabilités bien au delà du plan d’action selon Bernard Clerfayt

Au-delà du plan d’action policier élaboré de commun accord par le ministre de l’Intérieur ainsi que les bourgmestres de Schaerbeek et de la Ville de Bruxelles, pour gérer la situation à la gare du Nord de Bruxelles, le fédéral n’avance aucune solution quant à la gestion de l’accueil des migrants en transit dont il est responsable, a affirmé mercredi soir le bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt (DéFI).

Selon le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA), un accord est intervenu avec les deux zones de police Bruxelles-Ixelles et Nord, l’Office des Étrangers, la police judiciaire, la police fédérale et la police du chemin de fer permettant une “approche intégrée” du phénomène transmigratoire à la gare du Nord et aux alentours de celle-ci pour assurer que la gare puisse à nouveau être complètement au service des passagers.

Cet accord prévoit un renforcement de la présence de la police fédérale dans la gare où une patrouille de trois hommes sera présente dès l’ouverture, a précisé Bernard Clerfayt. En plus de ses trois missions particulières (contrôle au moment des distributions de repas, contrôle au moment de la fermeture de la gare, contrôle au niveau des vols à la tire et des bagages), la zone de police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek-Evere-Saint-Josse) mettra en action une patrouille de deux hommes à l’extérieur de la gare. Des policiers de la brigade canine et des transports seront en outre mobilisés pour faire baisser la tension.

Bernard Clerfayt évoque une situation ubuesque

“Il est cependant évident qu’aucune réelle solution n’est avancée par le fédéral et que les migrants seront refoulés ailleurs et reviendront probablement tant qu’il n’y aura pas de politique efficace en matière de migration, en matière de gestion des flux d’arrivée et en matière d’accueil sur notre territoire. Il n’est pas acceptable que lorsque des contrôles sont effectués, 90% des personnes sont immédiatement relâchées avec simplement un ordre de quitter le territoire. Certains migrants en ont déjà reçus dix et ne comprennent même plus ce que cela signifie….”, a commenté M. Clerfayt, évoquant une situation ubuesque. Pour le bourgmestre, il n’appartient pas aux communes d’essayer de trouver des solutions à ce niveau. C’est la tâche des responsables du fédéral “qui se gargarisent d’actions et de coups de force, mais qui ne règlent en rien le problème. Cela sert les intérêts des partis extrémistes qui défendent des fausses solutions simplistes et des valeurs nauséabondes”.

Avec Belga