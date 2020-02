Europalia Roumanie : l’expo Brancusi a attiré 116.000 visiteurs

“Brancusi, la sublimation de la forme” à Bozar, était l’exposition phare d’Europalia Roumanie. Elle s’est refermée le 2 février, quatre mois après son inauguration. Elle aura attiré 116.000 visiteurs.

Un record, commente l’équipe d’Europalia dans un communiqué. Koen Clement, le directeur général d’Europalia indique : « Le travail acharné de Dirk Vermaelen, directeur artistique d’Europalia, de son équipe et de Doïna Lemny, la commissaire, ainsi que la scénographie et le choix d’œuvres exceptionnelles ont fait de l’exposition “Brancusi. La sublimation de la forme“ une expérience unique. Le nombre de visiteurs a dépassé toutes nos attentes et nous en sommes très fiers ! Le fait que l’exposition Brancusi ait été si bien accueillie par la presse et par les visiteurs est un signal positif pour l’avenir ».

(Photo : Europalia)