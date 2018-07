Dogsitting, nettoyage de maquettes à mini-Europe : ces jobs étudiants pas comme les autres

Travailler l’été pour financer ses vacances ou ses études : les étudiants sont de plus en plus nombreux à faire la chasse au job pendant les grandes vacances. Il y a bien sûr les classiques comme les restaurants, fast food ou supermarchés; il y a aussi des occupations inattendues : rencontre avec Yassin qui astique la tour Eiffel ou la tour de Pise à Mini-Europe et Chloé, promeneuse de chiens pour un été …

► Reportage de Valérie Leclercq, Camille Vernin, Nicolas Scheenaerts et Yannick Vangansbeek