Le spectacle “Tout le bien” du metteur en scène Jan Lauwers et Needcompany a choqué plusieurs spectateurs du Kaaitheater. Ils dénoncent des scènes “scabreuses et obscènes”.

“A un certain moment, la fille se déshabille et demande à son père de ne pas regarder ce qui va suivre. Sa maman lui remet une petite caméra, qu’elle s’introduit ensuite dans le vagin, le résultat étant projeté sur un grand écran”, témoigne l’ami d’une spectatrice. D’après lui, l’actrice est réellement enceinte de 5 mois. Un peu plus tard, un autre acteur se dénude également et se fait inspecter les testicules.

“Mon amie a été tellement tétanisée par ce spectacle scabreux et tonitruant qu’elle n’a pas eu la force de se lever et de quitter la salle. Aucun spectateur n’a pu ou n’a osé déguerpir. C’est dire si ce genre de spectacle fonctionne à l’intimidation et au terrorisme intellectuel, et se referme sur le public comme un piège”, ajoute-t-il.

YdK – Photo : Belga/Siska Gremmelprez