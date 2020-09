Des jeunes Laekenois remportent à nouveau les Olympiades européennes de Statistique

Une équipe de l’école européenne IV de Laeken a remporté les Olympiades européennes de Statistique, dans la catégorie des 14-16 ans.

L’équipe a envoyé la meilleure vidéo sur le thème “Les jeunes en Europe”, a annoncé lundi l’office européen de statistique Eurostat. C’est déjà la deuxième année consécutive qu’une équipe belge s’impose.

Pour cette édition, les Olympiades européennes de Statistique ont été organisées par Eurostat et 17 offices nationaux de statistique. Au cours de l’année scolaire écoulée, le concours était destiné aux élèves du deuxième et troisième degrés de l’enseignement secondaire. Plus de 17.000 élèves y ont participé au niveau européen, tandis qu’ils étaient environ 800 en Belgique.

Près de 70 équipes issues de 17 pays ont été chargées, au cours de la phase finale, de produire une vidéo sur le thème “Les jeunes en Europe”. L’équipe belge des “NILGADRIES” s’est imposée dans la catégorie des 14 à 16 ans. Leur vidéo raconte l’histoire d’Emma et Nathan, deux jeunes de 15 ans vivant dans deux régions différentes de Belgique, en termes d’éducation, d’emploi, de santé et de bien-être. Le jury s’est dit impressionné par le message clair de la vidéo et par la comparaison des données nationales.

Une équipe de Pologne a quant à elle remporté la victoire dans la catégorie des 16 à 18 ans. En raison de la crise du coronavirus, les deux équipes gagnantes ne seront pas invitées à une cérémonie de remise de prix physique cette année. Toutefois, une cérémonie virtuelle aura lieu le lundi 5 octobre.

C’est la deuxième année consécutive qu’une équipe belge remporte le premier prix des Olympiades européennes de Statistique. L’année dernière, l’équipe “Ansofi” d’Aalter avait également remporté le prix dans la catégorie des 14 à 16 ans. L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps) et Statistiek Vlaanderen ont collaboré à l’organisation de l’événement avec Statbel.

Belga