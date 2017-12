La Croix-Rouge ouvre un nouveau centre de don du sang à Bruxelles

La Croix-Rouge a ouvert un nouveau centre de don du sang dans la rue des Alexiens, à Bruxelles, et espère attirer de nouveaux donneurs, surtout en cette période des fêtes de fin d’année, durant laquelle les dons peuvent se faire plus rare.

En cette fin décembre, la Croix-Rouge peine à trouver des donneurs, alors que la plupart des citoyens belges sont occupés avec les cadeaux et festivités de fin d’année. Face à une éventuelle pénurie de sang et de plasma, l’organisation enchaîne les campagnes pour mener ces citoyens vers ses centres. Comme le nouveau centre de la Croix-Rouge situé dans la rue des Alexiens, non loin de la Grand’Place à Bruxelles.

Ce centre a ouvert ses portes le 18 décembre dernier et se veut plus accessible via les transports en commun. “Nous espérons ainsi attirer plus de gens à donner leur sang : les Bruxellois, les navetteurs et les étudiants”, explique la porte-parole de l’organisation Ine Tassignon à nos confrères de Bruzz.

Suite à l’ouverture de ce nouveau centre, mieux situé, le centre de Jette a été fermé le 15 décembre dernier. Mais selon la Croix-Rouge, la plupart des 1 500 personnes qui faisaient régulièrement des dons à Jette ont désormais pris la direction de Bruxelles. L’organisation confirme que cette période de fin d’année est importante, car les demandes des hôpitaux pour des poches de globules rouges, de plaquettes et de plasma sont plus nombreuses.

Gr.I. – Photo : Belga