Le CPAS de Bruxelles ouvre quatre salles d’étude pour les étudiants en blocus

Le CPAS de la Ville de Bruxelles ouvre 250 places réparties dans quatre salles d’étude pour permettre aux étudiants d’étudier dans les meilleures conditions: une à Neder-Over-Heembeek, une à Laeken et les deux autres dans le centre, rapporte la RTBF.

L’objectif est de permettre, durant la période de blocus, à un public précarisé de travailler dans de bonnes conditions. Comme chaque année, les bibliothèques des universités et des écoles supérieures risquent en effet d’être prises d’assaut et d’être engorgées. “Le fait de leur donner cette possibilité d’aller dans leur quartier, de trouver une table, une chaise, une connexion Internet, une imprimante, et de profiter de l’effet de groupe avec d’autres personnes en blocus, je pense que c’est très important”, explique le président du CPAS bruxellois Ahmet El Ktibi (PS) à nos confrères.

J.Ki.