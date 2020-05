Une étude du CHU Saint-Pierre évalue la présence du coronavirus au sein du personnel hospitalier

Le CHU Saint-Pierre a lancé avec le Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles (LHUB-ULB), un programme de recherche-pilote pour évaluer “le portage du virus SARS-COV-2 au sein du personnel hospitalier exposé ainsi que l’immunité individuelle de celui-ci vis-à -vis du virus. “, annonce l’hôpital dans un communiqué.

L’étude vise aussi à “informer et éclairer les décideurs politiques dans leurs choix stratégiques sur la mise en œuvre du déconfinement.”

Toutes les personnes impliquées dans la prise en charge des patients COVID-19 ont pu y participer : infirmiers, médecins, secrétaires, aide-soignants, aides logistiques ou techniques, membres du service de nettoyage. À ce jour, ils sont 413 à y avoir participer.

Selon les premiers résultats, “le matériel génétique de virus, attestée par un frottis naso-pharyngé” est présente chez 4,5% des individus. “De plus, un contact récent avec le virus attesté par le dosage des anticorps (sérologie IgG) est démontré chez 14,6% des individus, dont plus de la moitié n’a aucun souvenir d’avoir développé des symptômes.”

L’ensemble des membres du personnel inclus dans l’étude sera suivi par des frottis et une sérologie répétés à intervalles réguliers pendant six mois afin de suivre l’évolution du portage viral et de la réponse immunologique dans cette population, précise encore le communiqué.

L’étude se poursuit et intègrera prochainement notamment le personnel des maisons de repos, ainsi que d’autres membres du personnel de santé,

■ Reportage de Thomas Dufrane, Béatrice Broutout et Laurence Paciarelli.