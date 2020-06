Contrôle de l’application des mesures du CNS : l’été sera chaud pour les bourgmestres

Au lendemain du Conseil National de Sécurité, les bourgmestres sont inquiets. C’est sur leurs épaules que reposent le contrôle du respect des règles sanitaires, l’autorisation au cas par cas des événements et la dispersion des rassemblements sauvages.

Plusieurs manifestations sont déjà planifiées pour l’été. Celui-ci s’annonce tendu. Et ce sont les bourgmestres qui seront en première ligne pour faire respecter les consignes du CNS. “Si tous les bars et les restaurants ferment à 1h du matin, le risque c’est que les gens se retrouvent ailleurs. On en appelle au civisme.”, commente Christos Doulkeridis (Ecolo), bourgmestre d’Ixelles. Mais si les mesures ne sont pas respectées, aux bourgmestres de jouer. “C’est un job très lourd.”, continue le maïeur ixellois. Tout le monde a encore en tête les images du grand rassemblement festif du week-end dernier à Ixelles place Flagey et à Anderlecht.

A la Ville de Bruxelles, plus de 1000 événements sont organisés chaque année. Ils ne pourront pas dépasser 400 personnes et devront rester statiques. “Il faut trouver l’équilibre entre liberté de manifester, crise sanitaire et ordre publique.”, il faudra discuter avec les uns et les autres pour s’assurer que les mesures de sécurité sont respectées, explique le bourgmestre, Philippe Close (PS).

■ Reportage de Thomas Dufrane, Béatrice Broutout et Laurence Pacciarelli.