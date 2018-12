Concert de Noël à la Cathédrale des Saints Michel et Gudule

L’Ensemble vocal de la Cambre, dirigé par le jeune chef belge Anthony Vigneron, spécialiste du romantisme allemand et français, interprète pour ce concert de Noël des morceaux issus répertoire belge et français. Les chanteurs seront accompagnés par l’organiste Xavier Deprez, titulaire des orgues de Saint Michel et Gudule.

L’artiste bruxellois Christian Merveille évoquera la féérie de Noël à travers ses propres textes écrits tout spécialement à l’adresse des plus jeunes.

